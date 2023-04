Estado contesta acção popular das vítimas de legionella de VFX 

Estado entende que quem sofreu na pele com o surto de legionella da Adubos de Portugal não tem razão e o processo está a andar a passo de caracol no tribunal.

O Estado português e os ministérios do Ambiente e da Saúde apresentaram contestação à acção popular colocada em tribunal pela Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella de Vila Franca de Xira. A acção popular, entregue pela associação no Tribunal Administrativo de Lisboa em Novembro de 2019, reclama 2,6 milhões de euros de indemnização para as 330 pessoas que viram os seus processos em tribunal arquivados e que, até hoje, não conseguiram estabelecer um nexo de causalidade entre o surto e os seus problemas de saúde.

O Estado e os ministérios apresentaram contestação por entenderem que não assiste razão às vítimas e por considerarem que não deve ser a associação a apresentar a acção mas sim os lesados individualmente.

