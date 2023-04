Festival de Bandas de Alverca dá oportunidade a jovens músicos

Estão abertas as inscrições até ao dia 7 de Abril para o Alverca Band Fest, o concurso de novas bandas promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que decorrerá nos dias 29 e 30 de Abril.

O concurso de novas bandas está aberto a todos os estilos musicais e terá lugar no centro cultural do Bom Sucesso, podendo inscrever-se todos os que tenham até 30 anos de idade.

O objectivo da iniciativa, explica o presidente da junta a O MIRANTE, é dar visibilidade e oportunidade a novos projectos musicais. “Já o ano passado tínhamos a intenção de realizar o concurso mas não foi possível. Sabemos que existem muitas bandas nas proximidades da nossa freguesia e esta é a forma que encontrámos delas poderem mostrar o seu trabalho”, refere Cláudio Lotra.

A banda vencedora do Alverca Band Fest irá actuar nas Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca no dia 26 de Junho e a que se classificar em segundo lugar actuará nas Festas do Sobralinho a 26 de Maio. Em parceria com uma loja de música também haverá cheques-brinde para os três primeiros classificados poderem comprar novos instrumentos.