Hospital de Santarém é o primeiro a ter plano de actividades e orçamento aprovado

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) é o primeiro hospital a ter o plano de actividades e orçamento (PAO) aprovado pelo Ministério das Finanças em 2023. “O PAO vai ser um instrumento de gestão essencial para o HDS, na medida em que irá permitir contratar os profissionais de saúde definidos no Plano como indispensáveis à prestação de cuidados e fazer os investimentos sem que seja necessário solicitar autorização às tutelas, como acontecia anteriormente”, refere Ana Infante, presidente do conselho de administração do Hospital de Distrital de Santarém.

De acordo com o despacho do Ministério da Saúde, publicado a 3 de Novembro de 2022, através do PAO “é aprovada a estratégia anual e trienal” a seguir pelas entidades, nomeadamente no que respeita ao “desempenho económico-financeiro, de mapa de pessoal e de plano de investimentos”, permitindo aos conselhos de administração executar com “autonomia e responsabilidade as medidas e as práticas de gestão que contribuam para alcançar os objectivos definidos com a tutela accionista e com a tutela sectorial”.