Município de Abrantes atribui 850 mil euros para apoio a colectividades

Medida surge no âmbito do FinAbrantes e tem como objectivo incentivar projectos para a prática desportiva, cultural, o associativismo e a inclusão. Verba vai ser distribuída por 78 colectividades do concelho.

A Câmara de Abrantes vai disponibilizar mais de 850 mil euros às colectividades do concelho para apoio a actividades culturais, sociais, de juventude, desportivas e de investimento. As medidas surgem no âmbito do programa FinAbrantes - Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes e vão chegar a 78 instituições, num total de 175 projectos aprovados, através de protocolos assinados na terça-feira, 28 de Março, na Casa do Povo de Rio de Moinhos.

De acordo com o presidente do município, Manuel Valamatos, “desde a criação do FinAbrantes”, em 2015, e com um investimento global de mais de cinco milhões de euros, o objectivo central é o de “incentivar o desenvolvimento de projectos que contribuam para promover a prática desportiva, cultural, o associativismo juvenil e a inclusão social”.

O FinAbrantes é um programa municipal de incentivo a entidades concelhias que tem como objectivo manter e apoiar as actividades de entidades nas áreas da cultura, desporto, recreio, juventude e intervenção social, de forma regular e diversificada, sendo consideradas pela autarquia “pilares fundamentais de coesão social e de apoio aos interesses e necessidades” de cada cidadão.

“Este ano, foram concedidos mais de 850 mil euros a 78 associações, clubes e instituições locais para que, através dos 175 projectos aprovados, possam continuar a dinamizar e a contribuir para uma vida mais activa por todo o concelho”, acrescentou Manuel Valamatos, salientando que o pacote de apoios volta a englobar uma verba de 300 mil euros proveniente da rubrica do Orçamento Participativo, que está suspenso.