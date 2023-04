Ourém recebeu iniciativa sobre promoção e salvaguarda dos centros históricos

Celebração nacional do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses decorreu em Ourém no Castelo e Paços dos Condes.

A cidade de Ourém foi palco, a 28 de Março, da celebração nacional do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses. A Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH), organizadora anual do evento, elegeu o município para acolher a iniciativa no Paço dos Condes, na Vila Medieval, que contou com um vasto programa complementado por várias actividades, criando uma nova oportunidade para a promoção das acções dos municípios na salvaguarda dos seus centros históricos.

A sessão solene de abertura foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que expressou o orgulho em receber o evento no concelho, tendo elogiado o recentemente reabilitado Castelo e Paço dos Condes como um local de excelência para a ocasião. O evento incluiu a entrega do Prémio Nacional “Memória e Identidade” 2023, que foi atribuído a Ana Paula Amendoeira, directora regional da Cultura do Alentejo, e Paula Teves Costa, professora no Departamento de Engenharia Geográfica Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Centro Europeu de Riscos Urbanos (CERU). O Prémio Memória e Identidade é uma homenagem a personalidades que se destacaram ao longo da vida na defesa e divulgação dos centros históricos, como a arquitectura, engenharia, história e artes.

A sessão solene foi encerrada com uma prestação musical da aluna da Ourearte, Mariana Flores, no oboé, tendo este evento marcado mais uma vez a importância da preservação e valorização do património histórico e cultural do nosso país. A data, formalmente criada em 28 de Março de 1993, teve grande aceitação nas autarquias que têm centros históricos, tendo uma ligação histórica com Alexandre Herculano, uma figura incontornável da cultura portuguesa que, com grande convicção, defendeu o património nacional.