Santarém não consegue fixar Procuradores do MP 

O Ministério Público na área da Comarca de Santarém tem dificuldades em fixar procuradores nas 15 localidades do distrito onde existem tribunais, ressente-se com a pouca experiência de alguns magistrados e está preocupado com a manutenção da produtividade dos mais antigos em funções nos juízos centrais. As situações estão reflectidas no relatório anual da Procuradoria da República da Comarca de Santarém, que assinala a carência de meios humanos, entre magistrados e funcionários, que só não é pior porque houve um reforço de procuradores no final do ano passado e porque o absentismo não foi tão grave como nos anos anteriores. A coordenação da procuradoria critica ainda o arrastar da instalação do Palácio da Justiça III em Santarém.

