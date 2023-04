Torneio regional de Petanca da Zona Centro em Santarém

partilhe no Facebook

A secção de Petanca da Associação Académica de Santarém recebe o primeiro Torneio Regional de 2023 de Petanca da Zona Centro. O torneio vai decorrer na Escola Superior Agrária de Santarém, no domingo, 2 de Abril, e são esperadas equipas de todos os clubes da região centro que estão a disputar o título regional. No recinto, a organização vai disponibilizar sandes de porco no espeto e sopa caseira.