Carlos Cortes tomou posse como Bastonário da Ordem dos Médicos

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) esteve presente na tomada de posse do novo Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Eleito a 16 de Fevereiro para um mandato de três anos Carlos Cortes é profissional dos quadros do CHMT desde 2011. Desde essa data assumiu a direcção do Serviço de Patologia Clínica e do Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do CHMT.

Nas Unidades do Médio Tejo Carlos Cortes tem sido responsável pela gestão de um dos Serviços de Patologia Clínica mais diferenciados do país e que mais se destacou na linha da frente no combate à Covid-19. Na sua primeira intervenção oficial como bastonário afirmou: “não contem comigo para o conflito permanente, mas contem comigo para ser permanentemente exigente”. Carlos Cortes assumiu ainda o compromisso de “edificar pontes, valorizar o diálogo e de construir, ou ajudar a construir, as soluções que o país precisa”. O clínico promete uma liderança independente e interventiva e realizar um trabalho aglutinador e de proximidade. Carlos Cortes reconhece que a realidade actual é difícil, no entanto garante que se vai dedicar a 100 % “aos médicos e aos doentes” nos próximos anos, referindo que quer ser “um provedor do doente”. O médico diz que pretende modernizar a Ordem dos Médicos tornando-a “menos burocratizada”.