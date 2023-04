Condutores reclamam reabertura da Estrada d’El Rei

Várias pessoas manifestaram-se na segunda-feira, dia 27 de Março, junto ao cruzamento que dá acesso à Estrada d’El Rei, em Benavente, que se encontra encerrada ao trânsito nalguns troços desde Dezembro último, devido aos danos causados pelo mau tempo. Os automobilistas queixam-se do atraso no início das obras que permitam reabrir a via.

A estrada, que liga o concelho de Benavente ao de Salvaterra de Magos, ficou interditada por causa das chuvadas e a sua reabertura tem vindo a ser sucessivamente adiada. A burocracia é o motivo invocado para o atraso das obras. Segundo o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, o projecto para a empreitada teve de ser feito como se fosse de raiz, uma vez que o pontão tem de ser reparado e a via alargada. Também tiveram de ser pedidos pareceres a diversas entidades. O autarca refere que o concurso já foi lançado e as propostas para fazer a obra recebidas no mesmo dia do protesto, 27 de Março. A consignação da empreitada deve demorar três semanas, “no máximo”, afiança Carlos Coutinho. A obra está orçada em 150 mil euros.

José Pinheiro conta a O MIRANTE que usa a Estrada d’El Rei desde sempre. Morador em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, diz que agora demora mais meia hora a fazer o percurso entre Foros e Benavente. “Acho estranho a Câmara de Benavente andar há quatro meses com uma obra destas. Isto é uma valinha, não é uma ponte. A câmara se fosse preciso fazia isto com as máquinas e não gastava tanto dinheiro”, desabafa.

O trânsito agrava-se nas horas de ponta da manhã, entre as 07h00 e as 09h00, e de tarde, entre as 17h00 e as 19h00. José Guerreiro, morador no Biscainho, concelho de Coruche, usava diariamente a Estrada d’El Rei para trabalhar em Benavente. Agora já não pode usar este atalho e tem sempre de ir até à rotunda de Salvaterra de Magos.