Doentes passam fome nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira

Na última semana houve doentes a passar fome no serviço de observação do Hospital de Vila Franca de Xira. A maioria eram idosos. Hospital admite falha num dia mas nega que a situação seja recorrente.

Na quinta-feira, 16 de Março, o Hospital de Vila Franca de Xira deixou dezenas de utentes com fome no serviço de urgência. Uma situação relatada à imprensa por uma utente que traça um cenário terceiro-mundista numa unidade hospitalar que no passado já foi considerada uma das melhores do país e que hoje tem gestão pública liderada por Carlos Andrade Costa.

