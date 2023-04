Foge depois de acidente em Tomar com carro alegadamente furtado

O proprietário do veículo ligeiro, de marca Range Rover e praticamente novo, que se despistou e capotou à entrada da Ponte Nova, em Tomar, ficando de rodas para o ar imobilizado no passeio, diz que o automóvel lhe foi furtado. A informação foi dada a O MIRANTE pelo Núcleo de Imprensa e Relações - Públicas do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP). A mesma fonte afirma que foram recolhidos vestígios no sentido de apurar a identidade de possíveis suspeitos.

O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira, 23 de Março, e, segundo apurou O MIRANTE, não houve registo de feridos nem se sabe o número de passageiros que vinham no carro. Apesar da violência do despiste e do estado em que ficou o veículo as autoridades não foram chamadas ao local pelo condutor, que entrou em fuga para parte incerta. Fonte oficial dos Bombeiros do Município de Tomar explicou a O MIRANTE que ninguém ligou para o quartel tendo a corporação tido conhecimento do acidente através de elementos que passaram no local. Nas primeiras horas da manhã chegaram ao local agentes da Polícia de Segurança Pública de Tomar, provavelmente alertados por munícipes que circulavam no local, uma vez que a Ponte Nova está situada na principal entrada da cidade nabantina, junto ao Complexo Cultural da Levada.

As circunstâncias do acidente estão por apurar. No entanto, a viatura ligeira ter-se-á despistado após sair da rotunda Alves Redol, subiu o passeio e embateu num muro provocando um violento embate que a fez capotar. Como a imagem captada por Nuno Franco demonstra o automóvel, para além do muro, derrubou também um poste com a sinalética.