Governo tem de encontrar soluções para problemas do Relvão 

Jornadas do PS realizaram-se em Tomar. Do Ribatejo pouco se falou com excepção de Anabela Freitas e Hugo Costa que colocaram o dedo na ferida.

Anabela Freitas e Hugo Costa, presidente da Câmara e Assembleia Municipal de Tomar, respectivamente, deram o tiro de partida das Jornadas Parlamentares do Partido Socialista (PS) onde pouco ou nada se falou da região ribatejana, embora os trabalhos se tenham realizado em Tomar. Os elogios prevaleceram sobre as críticas, mas os autarcas não deixaram de colocar o dedo na ferida em algumas questões. Hugo Costa, que também é deputado e presidente da distrital do PS, diz que o Governo tem o dever moral de encontrar uma solução para os problemas causados pelo Eco Parque do Relvão, situado no concelho da Chamusca. “A nível de infraestruturas temos vários desafios pela frente, mas o mais relevante é do IC3, que entre outros pontos dá acesso ao Eco Parque do Relvão. Não podemos permitir que o maior parque ambiental do país, onde são tratados resíduos perigosos, continue sem acessos, colocando em causa a segurança e a qualidade de vida das populações”, disse.

Leia a notícia completa na edição semanal de O MIRANTE