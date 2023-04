Livro sobre castelos portugueses apresentado em Ourém

“O Castelo Português, Criação de uma Imagética Cultural” foi apresentado no âmbito do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses.

No âmbito das celebrações nacionais do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, o Paço dos Condes de Ourém, na Vila Medieval, acolheu a apresentação do livro “O Castelo Português, Criação de uma Imagética Cultural” pelo autor Joaquim Rodrigues dos Santos. A apresentação decorreu na terça-feira, 28 de Março. A obra procura compreender e transmitir a imagem que a figura do castelo português tem no cidadão comum, ou seja, o que o cidadão entende ser o castelo português. O livro apresenta uma análise da representação dos castelos portugueses, desde a Idade Média até aos dias de hoje, e a sua importância na cultura portuguesa.

A apresentação do livro foi um momento importante para a promoção e valorização do património histórico e cultural português, sendo uma iniciativa que pretende incentivar a preservação da identidade nacional e o interesse pelas tradições e história do país.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, recebeu o autor numa apresentação que contou também com as intervenções do Secretário-Geral da APMCH, Frederico Mendes Paula, encarregado do preâmbulo e apresentação do autor. Seguiu-se o testemunho do editor da obra, Jorge Ferreira, culminando com a apresentação do livro, pelo autor Joaquim Rodrigues dos Santos.