Morreu José Mendes Godinho: o primeiro deputado eleito por Tomar após o 25 de Abril

José Mendes Godinho era uma referência no concelho de Tomar e uma figura do Partido Socialista. Era sogro da actual da ministra Ana Mendes Godinho.

José Mendes Godinho, médico veterinário, faleceu na quinta-feira, 30 de Março, aos 79 anos. Residente na freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar, era uma figura incontornável no Partido Socialista de Tomar, tendo sido o primeiro deputado eleito por Tomar, após o 25 de Abril, nas Constituintes de 1975. José Mendes Godinho era sogro da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e foi mandatário da primeira candidatura da actual presidente da câmara municipal Anabela Freitas.

O PS de Tomar emitiu uma nota de pesar pela sua morte. José Mendes Godinho fica “ligado umbilicalmente ao Grupo Mendes Godinho, o qual teve o seu cunho histórico no século XX, participando activamente no desenvolvimento do Concelho de Tomar. Foi um dos fundadores da Associação M.G. – Memorial Mendes Godinho. Em 2013 foi o mandatário da equipa socialista liderada por Anabela Freitas que desde então gere o município de Tomar. A toda a família e amigos, as mais sentidas condolências”, terminada a nota do Partido Socialista de Tomar.