Município de Torres Novas aprova apoio para compra de equipamentos para a cultura

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou na reunião privada de 29 de Março, a atribuição de um apoio de 21.777 euros destinado à aquisição de equipamentos na área da cultura, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, que será distribuído por colectividades e associações do concelho.

A fatia maior do apoio foi para o Clube Desportivo e Cultural Caveirense que irá receber 10.236 euros, seguindo-se o Choral Phydellius com a atribuição de uma verba de 2.681 euros e a Casa Recreativa e Cultural de Fungalvaz com 1.499 euros. A Sociedade Filarmónica União Matense foi contemplada com 1.274 euros, a Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense com 1.142 euros, a Sociedade Musical União e Trabalho das Lapas com 1.085 euros, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Marruas com 1.033 euros e a Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol com 824 euros.

A Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense foi contemplada com um apoio de 774 euros e ao Clube de Campismo Torrejano coube um apoio de 587 euros. O Rancho Folclórico Os Camponeses de Riachos vai receber 375 euros, o CNE - Agrupamento 65 Torres Novas 122 euros, a Sociedade Velha Filarmónica Riachense 78 euros e a A. S. M. Montepio Nossa Senhora da Nazaré de receberá 69 euros.