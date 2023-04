Suspeito de burlas no distrito de Santarém detido em fila de trânsito

O homem suspeito de ter burlado várias pessoas no distrito de Santarém, incluindo Catarina Filipe, a idosa de Glória do Ribatejo que ficou sem 101 mil euros, através dos esquemas fraudulentos de falso funcionário da Segurança Social e das notas fora de circulação foi detido pela Guarda Nacional Republicana, na quinta-feira, 30 de Março depois de uma perseguição que terminou numa estrada com trânsito condicionado devido a acidente. O suspeito de 61 anos foi presente esta sexta-feira, 31 de Março, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, tendo o juiz de instrução criminal determinado a medida de coacção mais gravosa de prisão preventiva.

O alegado burlão e um outro homem, ambos suspeitos da prática de vários crimes, estavam a ser perseguidos por uma patrulha da Guarda do posto de Benavente depois de se terem posto em fuga num BMW X6, após terem sido abordados pelos militares que lhes pediram a identificação. A perseguição só terminou quando os suspeitos se viram obrigados a parar o automóvel por causa de um acidente rodoviário na Estrada Nacional 119, em Samora Correia, que levou a constrangimentos na via. Junto ao acidente, causado por um veado que embateu numa viatura, encontrava-se uma outra patrulha da GNR de Samora Correia.

O acompanhante do suspeito de burlas no distrito de Santarém foi entregue à Polícia Judiciária em cumprimento de mandado de detenção por suspeitas da prática de vários crimes. O alegado burlão ficou entregue ao núcleo de investigação criminal da GNR e, ao que O MIRANTE apurou, as vítimas de burla foram chamadas a efectuar o seu reconhecimento, incluindo a idosa de 76 anos que ficou sem 101 mil euros.

Catarina Filipe, recorde-se, convencida de que o homem era um funcionário do Estado entregou-lhe duas latas onde tinha guardados 101 mil euros, acreditando que aquelas notas iriam sair de circulação. A idosa, viúva há três meses, ficou ainda sem várias peças em ouro. Entre 1 Janeiro de 2022 e 31 de Janeiro de 2023 a GNR registou 76 ocorrências envolvendo burlas a idosos no distrito de Santarém. O modus operandi mais usado, explicou a Guarda em resposta ao nosso jornal, é aquele em que os burlões se fazem passar por funcionários de alguma entidade do Estado ou por amigos de familiares, para ganhar a confiança dos idosos. De acordo com a Guarda, os concelhos onde ocorreram mais burlas foram Salvaterra de Magos, Santarém, Ourém e Tomar.