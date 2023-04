Tranquilidade e segurança conquistam estudantes estrangeiros em Benavente

Ao abrigo de um intercâmbio cultural vários estudantes estrangeiros frequentam escolas no concelho de Benavente. Jovens vivem temporariamente em casa de famílias de acolhimento. O MIRANTE falou com uma italiana e uma colombiana que gostam da tranquilidade do Ribatejo.

Conhecer uma cultura e uma língua diferentes são dois dos motivos que levaram Anita Bruni e Sofia Torres a escolher Benavente para estudar durante alguns meses. A italiana Anita Bruni, 17 anos, está a estudar no 11º ano de humanidades na Escola Secundária de Benavente. A vinda para Portugal deu-se ao abrigo do Programa AFS – Famílias de Acolhimento. É uma experiência de intercâmbio em que uma família acolhe voluntariamente um jovem estrangeiro que vem estudar durante um trimestre, semestre ou ano lectivo numa escola secundária em Portugal. Desde Outubro que Anita vive em Benavente com a sua família de acolhimento – um casal com dois filhos, uma rapariga mais nova e um rapaz mais velho. Há ainda os cães Marlo e Zuka e a gata Milka, que gosta de dormir nas suas pernas.

Leia a notícia completa na edição semanal de O MIRANTE