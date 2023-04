CHMT recebe prémio nacional pelo trabalho na área da Saúde Mental

Presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo defende que o SNS tem de conseguir antecipar as respostas a médio e longo prazo, apostando na prevenção e actuação na área da Saúde Mental.

O Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) recebeu o primeiro prémio da “Bolsa Psiquiatria: Intervenção Comunitária em Saúde Mental”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), em parceria com a Altermédica. O projecto integrado de proximidade em saúde mental, que foi implementado em Maio de 2021, em pleno contexto pandémico adverso, destacou-se entre mais de duas dezenas de projectos candidatos à bolsa.

O júri da SPPSM apreciou cada uma das candidaturas de forma anónima, sem quaisquer elementos de identificação dos projectos, e o Serviço de Psiquiatria recebeu o primeiro prémio da bolsa, no valor de 2500 euros. O prémio foi entregue no âmbito do IV Encontro Nacional das Secções da SPPSM, que se realizou a 11 de Março, em Lisboa.

O trabalho que está a ser desenvolvido há cerca de dois anos pela Equipa Comunitária de Saúde Mental da População Adulta (ECSM-PA) destaca-se pela multidisciplinariedade da equipa e pela prestação e promoção de cuidados individualizados e de proximidade na área da Saúde Mental. A equipa é constituída por dois médicos, duas enfermeiras, uma psicóloga, uma assistente social, uma terapeuta ocupacional, uma assistente técnica, contando ainda com outros técnicos em formação.