Obras na Escola Agrária de Santarém motivam encontro de antigos alunos

Antigos e actuais alunos e ex-professores da Escola Superior Agrária de Santarém criticam a remoção da cobertura em ‘telha marselha’ do edifício do Conselho Científico para colocar painéis sanduíche. No domingo, 26 de Março, realizou-se no campus da Agrária uma acção simbólica de protesto que juntou algumas dezenas de pessoas. O objectivo das obras é evitar que continue a chover dentro do histórico edifício, que se tem degradado com as infiltrações, e o Politécnico de Santarém já informou que será reposta a telha sobre os painéis sanduíche, que funcionam como sub-telha.