Torreshopping e CRIT alertaram para importância da inclusão e diversidade na sociedade

O Torreshopping associou-se ao CRIT – Centro de Recuperação e Integração Torrejano – para assinalar o Dia Mundial da Síndrome de Down, que se comemorou a 21 de Março, com uma exposição que envolveu os utentes da instituição de Torres Novas. Durante uma semana foi possível aos visitantes do centro comercial comprarem os produtos que os utentes do CRIT criam. Peças em cerâmica, chás, amêndoas caramelizadas e outros doces estiveram em exposição e o dinheiro angariado serve para ajudar a instituição.

A directora do Torreshopping, Joaquina Romão, explica a O MIRANTE que o centro comercial trabalha para estar junto da comunidade e que é fundamental que a comunidade aprenda a lidar com as diferenças e a aceitá-las. “Este ano associamo-nos no dia da Síndrome de Down, o ano passado, por exemplo, tivemos uma iniciativa a propósito do autismo. A Síndrome de Down é uma condição que ainda afecta muito as famílias porque a preocupação maior é saber como ficam os filhos quando os pais já cá não estiverem. Felizmente estão bem numa instituição de confiança e que desenvolve um excelente trabalho como é o caso do CRIT. No entanto, é cada vez mais importante torná-los autónomos”, alerta.

Joaquina Romão defende que pessoas com Síndrome de Down, quando bem apoiadas, podem e devem ser inseridas no mercado de trabalho. A directora do Torreshopping explica que as empresas sediadas no centro comercial são alertadas para a importância de incluir pessoas com essa condição. “Se conseguirmos construir um meio mais aberto a pessoas com condições físicas e mentais diferentes estamos a dar um passo gigante na evolução da sociedade para a sua integração”, sublinha.

No mesmo dia o Torreshopping também promoveu a iniciativa #DiferentesMasIguais”. Esta campanha ganhou vida através da criação de uma edição exclusiva de meias com cores e padrões diferentes, em parceria com uma marca portuguesa. Joaquina Romão sublinhou ser fundamental aceitarmos as diferenças de cada ser humano. “Ninguém é igual. Cada ser humano é único, mas temos mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam. Queremos salientar o que nos torna únicos”, referiu a O MIRANTE mostrando que aderiu à iniciativa calçando meias diferentes em cada pé. Joaquina Romão acrescentou que o Dia Mundial da Síndrome de Down é uma oportunidade importante para destacar a importância da inclusão e da diversidade na sociedade.