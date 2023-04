Câmara do Sardoal entrega Prémios de Mérito

A Câmara do Sardoal vai entregar os Prémios de Mérito aos alunos dos 10º e 11º anos do Agrupamento de Escolas do Sardoal. No ano lectivo 2022/2023 vão ser entregues seis Prémios de Mérito, que já se realizam pelo sétimo ano, que se traduzem na inscrição na “Universidade de Verão”, da Universidade de Coimbra, que decorre entre 23 e 28 de Julho. O objectivo dos Prémios de Mérito é, além de promover e incentivar o sucesso escolar, proporcionar aos alunos experiências de carácter pedagógico e científico em 23 áreas do saber. Também inclui actividades culturais e desportivas como forma de reforçar a ligação com a cidade de Coimbra.

Com esta iniciativa o município pretende ainda proporcionar aos alunos o alargamento das suas vivências pessoais, assim como auxiliar o processo de decisão em matéria de futuro académico. Candidaturas decorrem até 14 de Abril e podem ser feitas no serviço de Acção Social da autarquia. O formulário e normas de candidatura estão disponíveis em www.cm-sardoal.pt.