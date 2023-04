Centro de Apoio à Vítima de VFX com mais de uma centena de atendimentos

O Centro de Apoio à Vítima (CAV) criado pela Câmara de Vila Franca de Xira realizou no último ano 54 atendimentos sociais, 62 atendimentos psicológicos e nove atendimentos jurídicos, segundo os números apresentados aos eleitos na última assembleia municipal. O CAV, criado há três anos e que disponibiliza uma resposta no âmbito da violência e abuso em todo o concelho, com especialização na problemática da violência doméstica, realizou também três visitas domiciliárias, segundo os dados apresentados. Apoiar as vítimas de violência residentes no concelho de Vila Franca de Xira através de atendimento personalizado, informar as vítimas ou sobreviventes sobre os seus direitos bem como os recursos e respostas existentes na comunidade são alguns dos objectivos do CAV. Muitos utentes são encaminhados para outras entidades conforme a gravidade dos casos descritos. Contribuir para a desmistificação de estereótipos ligados à legitimação da violência e avaliar o risco e elaborar planos de segurança para as vítimas são outros dos objectivos do CAV.

Tal como O MIRANTE noticiou em Dezembro de 2021, aquando de uma acção promovida na Póvoa de Santa Iria a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a maior parte das vítimas de violência doméstica está em relações tóxicas dominadas pela dependência emocional e financeira e acredita que ser alvo de agressões é normal. Os amigos das vítimas são, por norma, quem melhor conhece a realidade que se vive dentro de portas e são eles que devem, segundo os especialistas, dar o alerta. Mesmo quando as vítimas recusam. “Os amigos e a família são fundamentais para dar suporte. Muitas das vítimas que nos chegam estão emocionalmente quebradas, impedidas de aceder ao seu ordenado e que desconhecem por completo os seus direitos”, alertava Catarina Freitas, psicóloga ao serviço do CAV.