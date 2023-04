Hospital de Santarém vai investir 30 mil euros no bloco de partos

A Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) aprovou o financiamento de cerca de 30 mil euros em equipamentos médicos para o bloco de partos do Hospital Distrital de Santarém (HDS). “Este investimento permitirá elevar ainda mais o nível de qualidade na prestação de cuidados no bloco de partos do Hospital", sublinha o conselho de administração do HDS.

De acordo com a direção executiva, foram apresentadas 33 candidaturas referentes a projectos de instituições hospitalares com blocos de partos no âmbito do “Programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Parto do Serviço Nacional de Saúde”, publicado através do Despacho n.º 557/2023, de 11 de Janeiro. O HDS está entre os 25 hospitais que vão receber financiamento. Coube à DE-SNS a avaliação das candidaturas e a definição dos incentivos financeiros a atribuir, numa parceria com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).