Vila Franca de Xira quer reflectir futuro do Orçamento Participativo

Depois de ter ficado suspenso para 2023, agora é a vez do presidente do município de Vila Franca de Xira admitir que o futuro do Orçamento Participativo (OP) vai ser alvo de uma reflexão conjunta para delinear o que será o futuro. Isto numa altura em que foram conhecidos os dez projectos da edição deste ano, referentes a verbas de 2022.

A novidade foi deixada na última reunião do executivo onde Fernando Paulo Ferreira voltou a destacar a necessidade de reflectir sobre o rumo a dar ao programa. “O OP tem sido evolutivo mas vai sofrendo ajustes por via do funcionamento do sistema. A participação das pessoas e entidades vai-se alterando ao longo dos anos e por isso vamos reflectir e ver o modelo que queremos seguir para os próximos anos”, disse. O autarca prometeu que os serviços municipais têm feito um esforço para concretizar no terreno as propostas vencedoras com o menor tempo possível e há até a expectativa que o tempo de execução das obras após a sua selecção não seja superior a dois anos.

Este ano, no orçamento participativo destinado exclusivamente às entidades associativas saíram vencedores os seguintes projectos: aquisição de equipamentos técnicos de artes marciais para a União Portuguesa de Karaté Kenpo; realização de obras de reparação e recuperação dos balneários e casas-de-banho públicas no pavilhão desportivo do Futebol Clube de Alverca; aquisição de transportes para deslocações de atletas da formação do Clube Académico de Desportos e movimento associativo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; requalificação do edifício-sede e parque de jogos da ABEI de Vialonga; e requalificação da Escola Básica 1 nº4 e Jardim-de-Infância do Bairro do Paraíso, em Vila Franca de Xira, que inclui a climatização das salas e a renovação das casas-de-banho.

Obras na comunidade

Já no que diz respeito aos projectos do OP apresentados pela comunidade saíram vencedores os seguintes projectos: dotação de mobiliário urbano, na Quinta da Cruz de Pau, na União de freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; requalificação da Praça D. Afonso V, em Alverca; renovação do espaço verde e criação de um espaço de lazer na Castanheira do Ribatejo; criação do programa #Spot Escolar N@tural e Digital na Póvoa de Santa Iria, destinado a criar acesso digital via equipamento informático para todos os cidadãos; e criação de um campo de padel em Vila Franca de Xira. Em regra o OP em Vila Franca de Xira contava com uma dotação global a rondar um milhão de euros para investir em projectos submetidos e votados pela comunidade.