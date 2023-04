Ferreira do Zêzere apoia paróquias e associações

A Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias vai contar com um apoio financeiro no valor de 13.239 euros para aquisição de uma viatura

O executivo da Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou, na sua última reunião, a atribuição de subsídios financeiros a um conjunto de entidades da sociedade civil. Assim, a Fábrica da Igreja Paroquial de Dornes vai levar 9.732 euros para ajuda nas despesas; a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias vai contar com um apoio financeiro no valor de 13.239 euros para aquisição de uma viatura; e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ferreira do Zêzere vai receber 75% do valor das facturas da electricidade apresentadas.