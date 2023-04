Na edição deste ano do Programa de Apoio ao Movimento Associativo ser apoiadas 121 associações, mais três que no ano anterior, num total de 717 mil euros. CDU diz que os apoios agora aprovados são pouco ambiciosos.

Há 13 anos que Vila Franca de Xira não dava tanto dinheiro às associações do concelho

Este ano 121 associações do concelho de Vila Franca de Xira vão ser apoiadas na sua actividade regular pela câmara municipal com uma verba global de 717.450 euros, a mais alta dos últimos 13 anos.

A proposta de atribuição dos apoios do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) para este ano foi aprovado por maioria na última reunião de câmara com a abstenção da CDU. O documento contempla mais três associações apoiadas este ano face ao programa de 2022, num total de 314 apoios específicos por área de actividade, mais 50 que no ano passado.

O apoio ao movimento associativo solidário é o que tem a maior fatia das verbas alocadas - 257.110 euros - destinado a apoiar associações que lidam com o apoio à infância e juventude, idosos, deficiência e saúde.

O apoio à actividade física e desportiva é a área que se segue, com 238.215 euros, sendo dentro desta categoria o apoio à actividade desportiva federada não profissional a mais apoiada (103.170 euros), seguido do fomento da dinâmica e das instalações desportivas das associações (74.820), actividades físicas para idosos (23.300) e 17.245 euros para organização de eventos desportivos.



