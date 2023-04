Lezíria do Tejo investe 587 mil euros na iluminação LED em 10 concelhos

Medida “Iluminar com LED”, promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, visa substituir 9.488 lâmpadas e projectores pouco eficientes.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) está a promover a medida “Iluminar com LED”, um investimento de 587 mil euros que vai substituir 9.488 lâmpadas e projectores pouco eficientes em 10 dos 11 municípios da região.

A medida, no âmbito da 7.ª edição do Plano de Promoção da Eficiência do Consumo de Energia (que comparticipa em 74%), permitirá a substituição de 9.488 equipamentos existentes por 9.105 equipamentos de tecnologia LED em 62 edifícios públicos, de serviços e equipamentos (escolas, bibliotecas, edifícios sede de município, pavilhões desportivos, entre outros), afirma a CIMLT em comunicado.

“A implementação desta medida poderá representar uma redução anual de consumo na ordem dos 750 MWh [megawatt] e de 108 toneladas de emissões de CO2 [dióxido de carbono], sendo que este menor consumo poderá equivaler a uma redução de custos na ordem dos 200.500 euros/ano, face aos valores atuais da energia elétrica”, acrescenta.