Santarém recebeu Encontro Nacional de Voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Santarém recebeu no sábado, 1 de Abril, o II Encontro Nacional do Voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro - LPCC, integrado nas comemorações do 82.º aniversário da instituição, que se assinala a 4 de Abril. A sessão de abertura contou com a participação de Diogo Gomes, vereador da Câmara de Santarém com o Pelouro da Saúde, que saudou a escolha da cidade para a realização dessa iniciativa e agradeceu o trabalho desenvolvido pelos voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Os trabalhos, que decorreram no Centro Nacional de Exposições, integraram diversos painéis temáticos, conferências e testemunhos de voluntários, contando ainda com alguns apontamentos artísticos.