Agente da PSP alcoolizado detido em Vialonga por posse de arma

Um agente da PSP foi detido pela GNR no Bairro Residencial da Icesa, em Vialonga, após ter sido dado o alerta por parte de populares para disparos efectuados na via pública. O agente da PSP, de 25 anos, estava alcoolizado e na posse de uma arma de fogo tendo por isso sido colocado sob custódia da Polícia Judiciária (PJ). Fontes oficiais da GNR referiram ao nosso jornal que as autoridades foram chamadas pelas 00h25 de segunda-feira, 27 de Março. Ao chegarem ao local os militares constataram que havia desacatos junto a um estabelecimento comercial. A GNR encontrou no chão invólucros de munições, de diversos calibres. O suspeito foi detido pela guarda e entregue à PJ. Entretanto já foi libertado e notificado para se apresentar em tribunal. O MIRANTE solicitou esclarecimentos à PJ mas não recebeu resposta até ao fecho da edição.