Perdas de água no concelho de Santarém abaixo da média nacional

As perdas de águas no concelho de Santarém têm diminuído nos últimos situando-se actualmente nos 21,67%, um valor inferior à média nacional, e que se situa abaixo dos 19% quando retirado da água não facturada com destino conhecido nomeadamente bombeiros, manutenções, entre outros.

A Águas de Santarém continua a investir na manutenção e melhoria dos seus sistemas e infraestruturas procurando lutar contra as perdas de água na rede e evitar a água não facturada. “Das medidas que a empresa tem implementado e contribuíram para fazer face a estes desafios são de destacar o aumento de fiscalização e de controlo dos espaços públicos do concelho, de forma a identificar e eliminar os consumos ilícitos; a implementação de um sistema de Telemetria mais fiável nas Zonas de Medição e Controlo do Sistema de Santarém; a substituição de condutas e de contadores; a implementação de um novo sistema de Telegestão; a implementação de novos softwares para gestão dos sistemas de abastecimento de água, com especial ênfase nas perdas de água”, refere o presidente do conselho de administração da empresa municipal, Ramiro Matos.

Para assinalar o Dia Mundial da Água, que se comemorou a 22 de Março, a Águas de Santarém, em conjunto com o município, criou a iniciativa “Detectives Águas” que passou por várias escolas do concelho. Trajados a rigor com roupa de detective, boné, óculos e lupa nas mãos, os “Detectives Águas” mostraram aos alunos do ensino básico, com exemplos práticos, a importância e necessidade de poupar água. Ramiro Matos falou da importância desta iniciativa destacando o facto de serem os seres humanos que estão a destruir o planeta. “A água tem de ser protegida. Quem melhor que os mais novos para poderem ajudar na tarefa e missão de colaborar na poupança da água, no combate ao desperdício e ao consumo supérfluo de água, assim como à protecção do meio ambiente”, afirmou durante a apresentação no Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém.

Ramiro Matos considera que os mais novos vão ser os mais afectados se o ser humano não mudar comportamentos por isso é fundamental alertá-los para a importância de poupar água. “Queremos trazer um assunto muito sério, que é a falta de água e o desperdício, através de uma brincadeira. Acredito que ainda vamos a tempo de inverter a situação da escassez de água e os mais novos são o futuro, é por eles que temos de mudar”, disse a O MIRANTE. O administrador defende que preservar o recurso água é uma das maiores preocupações da empresa e exemplo disso têm sido as várias campanhas lançadas apelando ao uso eficiente de um bem essencial de excelente qualidade, comprovado pela ERSAR através da atribuição, pelo segundo ano consecutivo, do “Selo de qualidade exemplar de água para consumo humano”.

Segundo o relatório elaborado pela ERSAR o indicador “Água segura”, que reflecte o cumprimento dos requisitos da qualidade da água (valores paramétricos), bem como a realização do número mínimo de análises regulamentares, em Portugal continental, registou, em 2021, um valor de 98,96%, confirmando a tendência, pelo 7º ano consecutivo, de manutenção deste indicador no valor de 99 %, ou seja, de excelência na qualidade da água para consumo humano, tendo a empresa registado um valor de 99,89%, figurando acima da média nacional.