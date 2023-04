Vila Franca de Xira vai criar eco-centro para centralizar recolha de monos

O município de Vila Franca de Xira está a finalizar o estudo prévio para instalar no concelho o seu primeiro eco-centro, um espaço que permitirá às juntas de freguesia que recolhem monos por todo o território terem um espaço condigno e apropriado para descarregarem esses materiais, antes de seguirem para valorização ou reciclagem.

A ideia é que o espaço permita evitar que muitos resíduos de grandes dimensões continuem a acumular-se junto aos ecopontos do concelho, um problema ambiental que se arrasta desde a pandemia. A criação do eco-centro foi anunciada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, depois de ter sido novamente questionado por eleitos municipais para os problemas que continuam a ser sentidos na recolha. “Este novo eco-centro, além de servir as juntas de freguesia, permitirá também que os moradores, querendo, possam eles próprios ir a esse eco-centro e depositar os resíduos e separá-los, ajudando na sua valorização e reciclagem”, explicou o autarca.

Fernando Paulo Ferreira já defendeu várias vezes que os monos acumulados nos ecopontos, em particular nas grandes cidades como Alverca ou Póvoa de Santa Iria, são uma consequência da falta de civismo dos moradores e lembrou que existem números específicos das juntas de freguesia que os residentes podem usar para agendar as recolhas, evitando que os resíduos fiquem nas ilhas ecológicas a céu aberto.

Vila Franca de Xira, recorde-se, tem apresentado várias candidaturas a fundos comunitários para melhorar o seu sistema de recolha e de ilhas ecológicas. Um deles, ao abrigo do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos, visa obter apoios para vários programas de recolha de bioresíduos, bem como candidaturas ao Fundo Ambiental visando a criação do Xira Eco Hub, focado na educação ambiental, implementação de projectos de recolha selectiva de bioresíduos e ainda a formalização da adesão à Missão Clima.

Tal como O MIRANTE já havia noticiado no final do ano passado, não há semana em que os leitores do jornal não façam chegar à redacção imagens de lixo e monos acumulados junto às ilhas ecológicas um pouco por todo o concelho de Vila Franca de Xira, com especial incidência em Alverca, Vialonga e Póvoa de Santa Iria, sendo reclamadas melhorias urgentes no serviço de recolha. É na Póvoa de Santa Iria que se ouvem mais queixas e os autarcas locais lamentam a falta de meios para fazer um trabalho melhor.