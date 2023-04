Aplicação gratuita do Centro Hospitalar do Médio Tejo ultrapassa os 10 mil utilizadores

Seis meses depois de ter sido lançada, a “carteira digital” de saúde dos Hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) ultrapassou a fasquia dos 10 mil utilizadores que descarregaram a aplicação gratuita para telemóvel ou tablet “MyCHMT”. A aplicação permite um acesso rápido ao histórico e agenda de consultas, resultados e marcações de exames ou tratamentos, bem como um vasto conjunto de serviços administrativos, sem quaisquer custos ou perdas de tempo em deslocações às três unidades hospitalares, em Torres Novas, Tomar e Abrantes.

Até ao final do próximo mês está a ser ultimada a implementação de uma nova funcionalidade da aplicação, que vai permitir retirar senhas de atendimento para a consulta externa ou para tratamentos a realizar no âmbito do Hospital de Dia nas três unidades hospitalares de forma totalmente remota, a partir do telemóvel e utilizando apenas a “app”.

“Sentimo-nos muito motivados com a taxa de adesão dos nossos utentes a esta nova ferramenta do CHMT nestes primeiros seis meses. Uma aplicação de telemóvel impele-nos à melhoria contínua”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, acrescentando: “já estamos a actualizar os quiosques de disponibilização de senhas das unidades do CHMT para que estes sejam compatíveis com a app MYCHMT. Em breve será possível tirar a senha para uma consulta através do telefone”, adianta.