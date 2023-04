Candidato ao Turismo do Alentejo e Ribatejo aposta na comunicação e maior visibilidade da Lezíria do Tejo

José Manuel Santos apresentou esta tarde de quarta-feira em Santarém a sua candidatura à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo garantindo que quer autonomizar a estratégia turística para a zona da Lezíria do Tejo. O candidato, que discursava na Casa do Campino perante uma plateia de empresários do sector e autarcas, referiu também que quer dar uma nova ambição ao turismo da região e uma maior visibilidade do Ribatejo a nível externo.

“O Ribatejo tem de ganhar maior expressão”, sublinhou, salientando uma aposta nos territórios, nas pessoas, na ligação da entidade com as autarquias, na ligação entre entidades públicas e entre o público e o privado. Defendeu uma participação dos empresários nas decisões da entidade e salientou que “as pessoas têm estado ausentes na estratégia regional, mas connosco vão estar presentes”.

José Manuel Santos, secretário-geral da entidade de turismo, realçou que pretende desenvolver uma estratégia de “crescimento ordenado e conciliador” num turismo que tem de “dar um exemplo de inteligência e de competência”. Pretende lançar estratégias para conquistar novos turistas em áreas emergentes, como o turismo ecológico ou o turismo criativo mais ligado à ruralidades, aos saberes e aos produtos locais.

Outra das apostas é modernizar o sistema de comunicação e de venda, profissionalizando a forma de comunicar institucionalmente. José Manuel Santos pretende também implementar o que designa de agendas locais de turismo, promovendo a aproximação entre os empresários e os autarcas.