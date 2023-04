Combate às perdas de água tem resultados díspares entre municípios da região

O Entroncamento é o concelho do distrito de Santarém com menos perdas de água tratada para consumo humano, mas os sistemas geridos pela Águas de Santarém, Águas do Ribatejo e Serviços Municipalizados de Abrantes também apresentam melhorias substanciais entre 2011 e 2021. Em contraponto, noutros concelhos a situação agravou-se.

O município do Entroncamento é, no distrito de Santarém, o que menos perdas de água regista no sistema público de abastecimento às populações e o da Golegã o que revela pior desempenho, segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) no dia 3 de Abril. De acordo com essa informação, o Entroncamento reduziu, numa década, as perdas de água, em baixa, de 35% para 22,3%.



Também a empresa municipal Águas de Santarém, que passou de 38,6% de perdas em 2011 para 23,6% em 2021, os Serviços Municipalizados de Abrantes, de 32% para 26,9%, e a Águas do Ribatejo, de 38,1% para 31,5%, mostram melhorias, com os outros sistemas a piorarem os indicadores quanto a perdas de água nos sistemas de abastecimento às populações.



Dos 11 sistemas elencados, a Câmara Municipal da Golegã é a que apresenta pior desempenho, com 63,8% de perdas registadas em 2021, contra os 52,6% de 2011. A Tejo Ambiente (que serve os municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar e Vila Nova da Barquinha), constituída em 2019, apresenta perdas de 46,4%, seguindo-se a Câmara Municipal de Rio Maior (46%, contra os 38,4% de 2011) e a de Constância (40,4%, contra 38,1%). A Aquanena, empresa municipal de Alcanena que sucedeu à Luságua, em 2018, teve em 2021 perdas de 30,9% (contra os 20,7% de 2011), tendo a Cartágua, no Cartaxo, registo de 30,2% (26,5% em 2011).



O relatório anual da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), divulgado em Fevereiro último, já alertava para a perda anual de milhões de litros de água tratada no país. Em 2021, as perdas nas redes de abastecimento do país situou-se, em média, nos 28,8%, correspondentes a 237 milhões de litros de água por ano.