Ligação pedonal de VFX ao Parque das Nações prevista para Junho

A tão esperada ligação pedonal e ciclável do caminho ribeirinho de Vila Franca de Xira ao Parque das Nações em Lisboa vai acontecer no próximo mês de Junho, antes das Jornadas Mundiais da Juventude. A novidade foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na reunião de câmara que decorre na manhã desta quarta-feira, 5 de Abril, no quartel dos bombeiros da Póvoa de Santa Iria. A ligação permitirá a quem vive no concelho de Vila Franca de Xira deslocar-se até Lisboa sempre junto ao rio, a pé ou de bicicleta.

"O projecto do município de Loures foi compatbilizado com o nosso e o que existe na Póvoa de Santa Iria. Houve esse cuidado, embora o projecto não seja absolutamente igual, já que eles tiveram de encontrar outras soluções devido à presença do IC2 ao longo do caminho e que obrigou a colocar passagens pedonais sobre o rio", explicou o autarca.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE