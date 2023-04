Presidente da Câmara de Benavente hospitalizado

Carlos Coutinho está internado no hospital do SAMS depois de ter tido um AVC esta quarta-feira

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) esta quarta-feira de manhã. O autarca estava em casa com a família quando se sentiu mal. Carlos Coutinho está internado no Hospital do SAMS, em Lisboa. O estado de saúde do autarca está estável, mas vai continuar internado para observações.