Roubaram equipamentos de ar condicionado na Azambuja

Dois homens de 38 e 34 anos foram detidos no dia 3 de Abril pelo Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Vila Franca de Xira por suspeita de terem roubado nove paletes com equipamentos de ar condicionado de um armazém em Azambuja. O material está avaliado em 13 mil euros e a intenção seria vendê-los no mercado negro.

Os dois homens foram detidos por suspeitas de burla qualificada e furto, registado no dia 23 de Março num armazém logístico no concelho de Azambuja. Os dois homens ludibriaram os seguranças do armazém, fazendo-os crer que eram funcionários de uma empresa de transporte de mercadorias e, dessa forma, conseguiram aceder ao interior do espaço, de onde tiraram as paletes e saíram sem ninguém os questionar. As imagens de videovigilância ajudaram a identificar os arguidos. Foram emitidos dois mandados de detenção pelo tribunal que permitiram à GNR localizar e deter os suspeitos, já no concelho de Vila Franca de Xira. Os dois homens vão agora aguardar julgamento no tribunal de Vila Franca de Xira.