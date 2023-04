Menina, de cinco anos, assustou-se com a queda do ramo e acabou por ser atingida.

Criança ferida com queda de ramo de árvore nos Olhos d'Água

Uma menina de cinco anos sofreu ferimentos ligeiros após a queda de um ramo de uma árvore. A situação ocorreu ao início da tarde desta quinta-feira, 6 de Abril, na praia fluvial dos Olhos d'Água, em Alcanena. A criança estava a brincar em família quando caiu um ramo de uma árvore. A menina assustou-se com o barulho da queda do ramo e ao levantar-se acabou por ser atingida pelo ramo. O alerta para o acidente foi dado pelas 14h27 e a vítima foi transportada ao Hospital de Torres Novas com ferimentos ligeiros.