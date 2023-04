Movimento contra prédio em Alhandra 

partilhe no Facebook

Câmara diz que o edifício cumpre com a lei mas movimento cívico alerta para um “escamotear dos factos”

O Ciradania, um movimento de cidadãos do concelho de Vila Franca de Xira, emitiu um comunicado manifestando dúvidas e apreensão sobre a construção de um novo edifício de quatro pisos na zona histórica de Alhandra. Um “monstro urbanístico”, como vários moradores da Rua dos Avieiros e da Rua Tomás de Almeida em Alhandra já o classificaram numa reportagem a O MIRANTE.

Quem ali vive teme que a altura do edifício venha acabar com a exposição solar e a privacidade de que hoje gozam os residentes. Uma construção “desproporcional” num espaço onde existem moradias de um e dois pisos e que representa uma situação que, mesmo sendo legal, “é imoral” para moradores como Catarina Ferreira, que veio a público em Março denunciar a situação.