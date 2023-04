Município de Santarém apoia obras nas instalações de ranchos folclóricos

O Grupo Académico de Danças Ribatejanas e o Rancho Folclórico do Vale de Santarém vão receber, da Câmara de Santarém, 5 mil euros cada um para a realização de obras nas suas instalações. No caso do Grupo Académico, a intervenção destina-se a reparar a cobertura do edifício da sua sede, que sofreu diversas infiltrações devido à chuva, provocando a destruição de parte do tecto falso do Salão Celestino Graça. Já em relação ao Rancho do Vale de Santarém, o apoio serve para custear diversas reparações na sua sede.