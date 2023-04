Tomar tem novo parque infantil chamado “Os Nabantitos”

As crianças que frequentam as Actividades de Tempos Livres das Curvaceiras descerraram simbolicamente a placa com os seus nomes no novo parque infantil na Nabância.

As crianças que frequentam as Actividades de Tempos Livres das Curvaceiras descerraram simbolicamente a placa com os seus nomes no novo parque infantil na Nabância, designado de “Os Nabantitos”, nome atribuído pelas próprias crianças. Para atribuir nome ao novo parque (integrado nas obras da Rua Coronel Garcês Teixeira), foi lançado um desafio aos ATL’s do concelho no final do passado ano lectivo sendo que o vencedor foi depois escolhido em reunião de executivo municipal.

O ATL vencedor recebeu ainda um computador para usar na escola e todos os outros ATL’s receberam diplomas de participação. “O novo parque teve um investimento avultado e a sua correcta utilização e vigilância depende de todos por forma a que os equipamentos se mantenham na melhor disponibilidade para aqueles a quem se destinam, as crianças”, refere a câmara municipal em comunicado.