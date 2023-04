Dia Mundial da Saúde: CUF oferece a doentes oncológicos livro com receitas e conselhos

Objectivo do livro é apoiar doentes oncológicos, as suas famílias e cuidadores.

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que se assinala esta sexta-feira, 7 de Abril, e o segundo aniversário do programa “A Saúde Alimenta-se” a CUF disponibiliza a partir de agora em formato digital e com acesso gratuito, o livro “Receitas e Conselhos de Saúde para Doentes Oncológicos”. O objectivo do livro é apoiar os doentes, as suas famílias e cuidadores e fica ainda mais acessível para os milhares de pessoas que lutam diariamente com a doença.

O cancro é a segunda causa de morte em Portugal tendo os casos oncológicos aumentado cerca de 20% na última década, de acordo com o Registo Oncológico Nacional. É neste contexto que a CUF disponibiliza, agora em flipbook, o livro que foi lançado em Fevereiro deste ano e cuja primeira edição impressa esgotou. De sublinhar que cerca de 90% dos cancros estão relacionados com o ambiente e hábitos alimentares pouco saudáveis, o que reforça a necessidade de sensibilizar os portugueses para o papel que os alimentos podem desempenhar na saúde, quer a nível de prevenção quer de tratamento.

A directora de Marketing da CUF, Ana Allen Lima, explica que a CUF acredita que promover a saúde e a qualidade de vida dos doentes oncológicos não passa apenas pela prestação de serviços de saúde de elevada qualidade. “É também importante promover a literacia em saúde junto da sociedade. Levar conhecimento e experiência a mais pessoas é parte do propósito que a CUF assumiu há quatro décadas quando foi o primeiro prestador de saúde privado a tratar o cancro em Portugal. Estar ao lado dos doentes, das suas famílias e cuidadores é, e será, uma prioridade para a CUF, acompanhando-os na resposta aos desafios que atravessam durante o processo da doença oncológica”, refere Ana Allen Lima.

“Receitas e Conselhos de Saúde para Doentes Oncológicos” surgiu no âmbito do programa “A Saúde Alimenta-se”, numa parceria com o Pingo Doce em prol da promoção da saúde pela alimentação, e compila 100 receitas baseadas nos princípios da Dieta Mediterrânica, organizadas em função dos dez principais sintomas e questões alimentares com que os doentes oncológicos em tratamento se deparam.