Escola Básica de Vialonga vai de mal a pior

Salas de estudo em quantidade insuficiente, casas-de-banho com loiças partidas e sem portas que dêem privacidade, rede de internet fraca demais para as necessidades e contentores provisórios onde já chove no interior são alguns dos problemas que se sentem na Escola Básica de Vialonga. Isto além da degradação de todo o espaço. Uma escola onde, dizem os pais, “parece que rebentou uma bomba”, pelo menos a julgar pelos 76 vidros e estores partidos que um recente levantamento identificou. “Havia alunos a ter aulas com as luzes acesas de dia porque os estores já nem levantavam há meses”, lamenta Sara Amaral, presidente da associação de pais a O MIRANTE.