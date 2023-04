Manhã em família no Serviço de Sangue do Centro Hospitalar do Médio Tejo

Fátima Gonçalves, enfermeira no Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), pertencendo aos quadros da instituição há quase três décadas, é dadora regular e decidiu assinalar o Dia Nacional do Dador de Sangue, que se comemora a 27 de Março, com a família. “Desafio sempre alguém da família para vir dar sangue comigo. Uma delas foi a minha filha que assim que fez 18 anos a trouxe para vir dar sangue. Hoje vieram comigo a minha filha, que é dadora habitual, o namorado dela, que vem dar sangue pela primeira vez, e a minha sobrinha, que também já é dadora habitual”, refere.

Daniela Madeira, 21 anos, que já dá sangue desde os 18 anos, diz, entre risos, que a prenda de aniversário da mãe quando atingiu a maioridade foi acompanhá-la a uma dádiva. “Foi um presente tão recompensador que continuo a repeti-lo sempre que posso, não custa nada e ajudamos a salvar vidas”, assegura. “O meu filho quando fizer 18 anos também irá receber o mesmo presente”, garante Fátima, em jeito de brincadeira. Daniela desafiou o seu namorado João Gonçalves para vir dar sangue pela primeira vez. “É importante que os jovens tenham em mente que este é um dever que todos devem cumprir em prol de um bem: ajudar os outros”, sublinhou.

O objectivo do Dia Nacional do Dador de Sangue é destacar o valor social e humano da dádiva de sangue, estimulando a sua prática e tornando mais conhecida a sua imprescindibilidade para tratar doenças e salvar vidas. Uma dádiva de sangue pode ajudar a salvar até três vidas, afirma o CHMT em nota de imprensa. As dádivas nas unidades hospitalares da instituição decorrem de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30, nas unidades de Abrantes, Tomar e Torres Novas; aos sábados das 09h00 às 14h00 em esquema de rotatividade entre as três unidades: no sábado dia 1 e 15 de Abril na unidade de Torres Novas, no sábado, dia 22, na unidade de Tomar e no sábado, dia 29, na unidade de Abrantes.