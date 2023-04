Obras em curso para garantir videovigilância nas ruas de Santarém

Já foi consignada a empreitada de construção do centro de controlo de sistemas de videovigilância que vai ser criado nas instalações do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Santarém. A informação foi dada na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, onde o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, divulgou também que já foi lançado o concurso para aquisição de 26 câmaras e outros equipamentos, que vão garantir a captação de imagens em vários pontos do centro histórico da cidade e da Ribeira de Santarém. “Esperamos que o concurso decorra com normalidade, que haja concorrentes e que dentro de três ou quatro emsespossamos ter o sistema a funcionar, pois é uma ambição já com muitos anos”, complementou o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves.

A requalificação do Centro de Comando e Controlo Operacional do Comando (CCCO) Distrital de Santarém da PSP vai ser suportada pela Câmara de Santarém, no âmbito do processo de implantação de um sistema de videovigilância. Recorde-se que a Câmara de Santarém e a PSP assinaram, em Dezembro de 2021, um protocolo de colaboração para a instalação de câmaras de videovigilância no centro histórico da cidade. Em comunicado, a autarquia referia que a medida visa aumentar a segurança dos munícipes na via pública da cidade, a todos os que visitam o concelho, bem como a quem desenvolve a sua actividade profissional na cidade.