Detido por cultivar canábis em casa

Um homem de 29 anos foi detido pela GNR, por tráfico de estupefacientes no concelho de Ourém. No decurso de um processo por posse ilegal de arma, os militares da GNR de Ourém realizaram três buscas, duas em veículo e uma busca domiciliária, tendo apurado que o visado cultivava canábis na sua residência. Das diligências resultou a apreensão do seguinte material: quatro plantas de canábis; 250 sementes de canábis; uma balança de precisão; diverso material relacionado com a prática do ilícito.

O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Tomar.