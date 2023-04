O universo único e especial do autismo 

As gémeas Lara e Diana começaram a ter interesses muito específicos. A primeira adora folhear livros, a segunda tem um interesse desmedido por peças de lego e por juntar objectos iguais. Não encaram as pessoas olhos nos olhos e socializar com adultos ou outras crianças não lhes desperta qualquer interesse. Têm quase cinco anos e não falam, mas até se chegar ao diagnóstico os comportamentos, que não passaram despercebidos aos pais, foram sendo desvalorizados em consultas por causa do nascimento prematuro. Os médicos pediam-lhes “calma”, a família dizia-lhes que “era uma fase que ia passar”. Mas não passou e não há mal nenhum nisso. “São crianças como as outras mas que precisam de mais amor, paciência e compreensão”, refere a mãe das gémeas, Isabel Francisco.