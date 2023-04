Santander mantém ATM e funcionar em Rossio ao Sul do Tejo até à venda do edifício

O ATM do Banco Santander instalado em Rossio ao Sul do Tejo, que é a única caixa multibanco daquela localidade do concelho de Abrantes, vai continuar a funcionar até que o edifício onde se encontra instalado seja vendido pela instituição bancária. A novidade foi divulgada em comunicado pela União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, que explica que a pretensão foi conseguida após diligências da junta de freguesia e Câmara de Abrantes.

A junta de freguesia, presidida por Luís Valamatos, adianta ainda que as duas autarquias têm estado em conversações com o Santander e outras instituições bancárias numa tentativa de conseguirem a instalação de uma nova caixa ATM em Rossio ao Sul do Tejo. O processo, explica, “engloba a definição de uma nova localização que cumpra os requisitos legais”, havendo já um “princípio de acordo” para a nova localização.

Em 2021, recorde-se, foi anunciado que o Santander, por uma questão de estratégia, iria encerrar o balcão de Rossio ao Sul do Tejo, o único que está ao serviço daquela população. A instituição bancária tem um balcão a funcionar em Abrantes, que dista cerca de quatro quilómetros de Rossio ao Sul do Tejo.