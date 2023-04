Alpiarça vai ter escultura para assinalar 50 anos do 25 de Abril

A Câmara de Alpiarça quer assinalar o 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril com uma escultura de homenagem aos homens e mulheres que lutaram contra a ditadura em Alpiarça e em Portugal. A presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, referiu, em sessão camarária, que a peça escultórica pretende demonstrar o respeito pelos valores da revolução de Abril. “Em princípio será colocada no espaço verde, na zona frontal ou lateral ao mercado municipal, uma vez que era aí que durante muito tempo decorriam as praças de jornas”, explicou a autarca.

A peça vai ser feita pelo artista da terra Armando Ferreira, terá cerca de três metros de altura e um custo de 112 mil euros mais IVA. O vereador da oposição, João Pedro Arraiolos (CDU), saudou a decisão e recordou o enorme respeito que tanto ele como os eleitos da CDU têm pela revolução do 25 de Abril e por todos os que resistiram durante os anos de ditadura.

Armando Ferreira é autor de várias obras em Alpiarça nomeadamente a Fonte da Vida; a de homenagem ao ciclismo; o monumento ao 25 de Abril e o monumento ao povo de Alpiarça, que está colocada junto ao edifício dos paços do concelho.

A sua obra que mais polémica deu no concelho foi a que tem o nome de “A melhor casta”, onde está a figura de uma mulher nua com os seios à mostra. A escultura, inaugurada em Abril de 2005, está colocada no Largo José Pinhão, no centro da vila.