Câmara de Santarém dá luz verde a parque temático junto à ponte da Asseca

A empresa Coração Verde, com sede em Barcelos, pretende criar um parque temático, com alojamento, parque de diversão e parque natura com vertente sustentável para escolas e crianças na zona da Ponte da Asseca, nos arredores de Santarém, prevendo a criação de 20 postos de trabalho permanentes. O projecto Natura Fun Park contempla o uso de energias renováveis e de materiais sustentáveis, como madeira, em toda a construção.

O pedido de informação prévia teve deferimento por parte do executivo da Câmara de Santarém, que na sua última reunião aprovou também a candidatura da empresa ao programa municipal “Via Expresso Investidor”, que concede apoios e incentivos a projectos empresariais. A autarquia concede prioridade no encaminhamento do processo, na redução em 20% das taxas municipais inerentes ao processo e apoio técnico especializado.

Segundo se lê na descrição do projecto, a intenção da empresa é implementar vários tipos de equipamentos e serviços, como actividades de diversão, lazer e alojamento de curta duração, vocacionado principalmente para crianças, adultos e famílias. Prevê também “uma zona destinada a interacção com animais, com pequenas vedações e habitats de baixo impacto visual e ambiental, promovendo uma alargada e estreita interactividade com os visitantes”.